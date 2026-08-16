Pedullà: "Il Como è pronto a fare un' offerta per Kean lontana dai 40 milioni richiesti dalla Fiorentina"
Le parole di Alfredo Pedullà segnano il possibile inizio della trattativa tra Como e Fiorentina per il trasferimento di Moise Kean
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 23:58
La trattativa per il possibile trasferimento di Moise Kean al Como potrebbe presto entrare nel vivo. Trovano conferme le intenzioni dei lariani di soffiare il 9 ala Fiorentina nelle parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà su X.
Ecco le parole del giornalista sportivo sui rumors intorno a Moise Kean:
"Kean dopo settimane e settimane di riflessioni, domani il Como potrebbe/dovrebbe decidere di presentare una prima offerta la Fiorentina per una cifra lontana dai 40 milioni"