Rino Gattuso sta tornando in Spagna dopo la risoluzione del contratto con la società viola. In questo momento il Tottenham ha naufragato la trattativa con il tecnico Paulo Fonseca. Mister Gattuso tra un paio di ore sarà in Spagna e in serata aspetta il via libera dopo colloqui fra Jorge Mendes e Fabio Paratici. Però è un operazione lanciata con possibilità in crescita di andare alla definizione. Particolare non secondario: Gattuso era stato cercato da Paratici e sarebbe stato il mister della Juventus se i bianconeri non avessero centrato la qualificazione in Champions League. Mentre il Napoli perse un’occasione unica con l’Hellas Verona e la Juventus la superò all’ultima giornata di campionato e a quel punto la Juve andò direttamente su Max Allegri. Adesso Paratici e Gattuso possono trovarsi a Londra per il Tottenham. Lo riporta Alfredo Pedullà.

