Pedullà: "Fiorentina, gelo con il Como. Per Kean nessun rilancio dei lariani, nessuna risposta viola"

L'esperto di calciomercato fa il punto sul futuro di Kean e descrive una situazione ancora bloccata tra Fiorentina e Como

La situazione legata a Moise Kean continua a tenere banco in casa Fiorentina. Nella settimana del centenario, il futuro dell’attaccante resta infatti uno dei temi più delicati per il club viola, con la trattativa con il Como ancora lontana da una svolta.

A fare il punto sulla vicenda è stato Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Il giornalista ha descritto una Fiorentina al momento in posizione di attesa, senza particolari sviluppi sul fronte della proposta avanzata dal club lariano.

«Nella settimana del centenario la Fiorentina ha dovuto subire le bizze di Kean. Riguardo la trattativa col Como, Fiorentina resta assolutamente passiva, nessun rilancio dei lariani, nessuna risposta dei viola. Il Como al momento è fermo sull'ultima offerta».

Al momento, la fotografia fornita da Pedullà è quella di una trattativa congelata: il Como resta fermo sulla propria ultima offerta e la Fiorentina non ha ancora dato seguito alla proposta.