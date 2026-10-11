Pedullà durissimo: "Vanoli ha sbagliato la formazione, ha messo una squadra senza fame in campo"

Il giornalista ha criticato l'operato del tecnico viola

La pesante sconfitta patita a Marassi contro il Genoa ha riaperto le ferite in casa viola, trasformando quello che doveva essere un avvio di riscatto in un vero e proprio processo al tecnico e alle scelte dirigenziali. Dai microfoni del suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato senza filtri il momento critico della squadra, partendo da un giudizio perentorio sull'ultima prestazione:

«Una Fiorentina inguardabile, anche per le scelte di Vanoli. Formazione improponibile, un approccio non da squadra affamata. Poi non capisco perché Vanoli dice "dobbiamo diventare una squadra": ha avuto un po' di tempo, nella gestione delle scelte non è stato proprio illuminato.»

Formazione e gestione sotto accusa

Sotto la lente d'ingrandimento del giornalista sono finite in primis le decisioni di Paolo Vanoli, sia per la gestione degli uomini sia per i continui dubbi tattici e le gerarchie di spogliatoio. Pedullà ha messo in discussione le scelte del tecnico reparto per reparto:

«Se Lautaro va in panchina, anche su Mastantuono potremmo esprimere dei giudizi. Secondo voi Beto è più forte di Pellegrino? Gnonto, impalpabile, è più forte di Goncalves? Sicuri che Fagioli possa giocare con Oulai? Ma la cosa peggiore è stata l'approccio: sono andati in campo molli, il Genoa ha visto delle belle statuine e ne ha approfittato.»

La critica alla società e l'errore all'origine

L'affondo non risparmia la dirigenza viola, colpevole — secondo il giornalista — di aver sbagliato fin dall'inizio la pianificazione tecnica e la scelta della guida in panchina, condizionando così anche la resa del mercato estivo:

«Facile parlare di "Vanolismo", ma la Fiorentina ha bucato la scelta dell'allenatore e si è rivolta a quello che aveva scartato. Ha fatto due buone partite, ma se il mercato non lo vai ad onorare con scelte diverse... Oggi non mi è piaciuto Fagioli, può succedere, ma non mi è piaciuto soprattutto qualcosa negli atteggiamenti.»

Reazione tardiva e numeri da crisi

A poco è servito il cambio di passo mostrato dai viola nella seconda frazione di gioco. Per Pedullà la reazione tardiva non cancella le responsabilità di un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative: