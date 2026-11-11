Pedullà boccia Vanoli: "Ha fatto 9 punti, mica si può meritare la sufficienza per quanto visto"

Il giornalista ha criticato il ruolino di marcia del tecnico viola

Con l'arrivo della sosta per le Nazionali è tempo di primi bilanci in Serie A. Tra i giornalisti che hanno analizzato l'operato dei tecnici in questa prima parte di stagione, Alfredo Pedullà ha espresso un giudizio netto sulle prestazioni degli allenatori, riservando una vera e propria bocciatura a Paolo Vanoli.

Un rendimento al di sotto delle aspettative

Nonostante Vanoli non abbia seduto in panchina per le primissime uscite stagionali, il bottino raccolto nelle otto gare sotto la sua gestione viene ritenuto insoddisfacente. A pesare sul giudizio del noto esperto di mercato è soprattutto il forte divario tra le risorse economiche impegnate dalla società e i risultati sul campo:

«Non posso dare la sufficienza a Vanoli perché le prime tre non le ha fatte, ma le altre otto sì: se spendi 150 milioni e fai nove punti non è un grande bilancio».

La scelta di Oulai e il peso degli investimenti

Unico elemento parzialmente positivo individuato nella gestione tecnica riguarda l'impiego del giovane talento Oulai, inserito con maggior continuità nell'undici titolare. Tuttavia, ciò non basta a ribaltare una valutazione complessivamente negativa:

«Fermo restando che forse adesso si è deciso a schierare Oulai... Resta il fatto che non è un bilancio da sufficienza per quanto hai speso».

La pausa della Nazionale offrirà ora al mister l'opportunità di riordinare le idee e cercare una svolta tattica per invertire la rotta alla ripresa del campionato.