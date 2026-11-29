Crisi Viola
Pedullà attacca: "Fiorentina in corto circuito, l'anticalcio di Vanoli è inaccettabile"
Il giornalista critica senza mezzi termini il gioco espresso dalla squadra, ma sottolinea anche le responsabilità della società
A cura di Andrea Gemignani
29 novembre 2026 15:48
Paolo Vanoli ha mandato in corto circuito la Fiorentina. Dieci partite, nove punti (quindi meno di uno a partita) e anche a Udine una prestazione orribile. Malgrado la serenità di Paratici nel pre-gara, in tutta questa storia c’è chi ha più colpe di lui, il riferimento è a una società che – con la regia del responsabile di mercato – ha saputo solo scialacquare. L’anticalcio di Vanoli è inaccettabile, ma almeno in queste ore il club è intenzionato ad andare avanti con lui, almeno fino al prossimo impegno casalingo contro il Cagliari.
Lo riporta alfredopedulla.com