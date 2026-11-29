Crisi Viola Pedullà attacca: "Fiorentina in corto circuito, l'anticalcio di Vanoli è inaccettabile"

Il giornalista critica senza mezzi termini il gioco espresso dalla squadra, ma sottolinea anche le responsabilità della società

Paolo Vanoli ha mandato in corto circuito la Fiorentina. Dieci partite, nove punti (quindi meno di uno a partita) e anche a Udine una prestazione orribile. Malgrado la serenità di Paratici nel pre-gara, in tutta questa storia c’è chi ha più colpe di lui, il riferimento è a una società che – con la regia del responsabile di mercato – ha saputo solo scialacquare. L’anticalcio di Vanoli è inaccettabile, ma almeno in queste ore il club è intenzionato ad andare avanti con lui, almeno fino al prossimo impegno casalingo contro il Cagliari.

Lo riporta alfredopedulla.com