Pedullà annuncia: “Nessun incontro per il rinnovo di Biraghi. Se arriva Parisi lui lascia la Fiorentina”

Nel corso della sua diretta su Passione Fiorentina in onda su Twitch, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Biraghi, queste le sue parole:

“Tra Fiorentina ed Empoli c’è una situazione di reciproca insofferenza, quello che è successo ad agosto nasce dalla richiesta della Fiorentina per Parisi, il club viola non lo avrebbe voluto prendere subito ma nemmeno per gennaio, voleva imbastire qualcosa per la prossima estate anche perchè l’Empoli si sarebbe messa in un mare di guai, tra rendimento perso ed eventuale sostituzione. Nel momento in cui si è arenata anche la situazione legata a Bajrami-Kouamè-Zurkowski il treno è andato su un binario morto ed è saltato tutto quello che era stato impostato.

Il procuratore di Parisi e Biraghi è lo stesso, Giuffredi aveva già fatto sapere di non volere due suoi assistiti nello stesso ruolo in una stessa squadra. L’incontro per il rinnovo di Biraghi non è stato mai fatto, possibile che in questa situazione, quella di Parisi eventuale alla Fiorentina sia un discorso di entrata e uscita tra i due giocatori, impossibile pensare che Parisi arrivi alla Fiorentina con Biraghi titolare, è una situazione che va valutata. In presenza di Parisi ci possa essere il rinnovo di Biraghi, in quel caso ci potrebbe essere solo la cessione di Biraghi a meno che qualcuno non impazzisca”