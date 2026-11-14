Pazienza sicuro: "Se fosse rimasto subito Vanoli, la Fiorentina sarebbe ad un altro punto"

L'ex giocatore viola ha parlato del momento della Fiorentina

L'ex mediano viola Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua sul momento attraversato dalla Fiorentina:

"Nelle ultime due stagioni i gigliati hanno incontrato notevoli difficoltà, al contrario delle eccellenti annate vissute in precedenza sotto la guida di Italiano e Palladino. A mio giudizio, questo calo dipende dal fatto che recentemente si sia voluto rivoluzionare troppo, in modo persino eccessivo, rinunciando a costruire un'identità precisa e quel senso di appartenenza indispensabili all'interno di uno spogliatoio. In un ambiente esigente come quello fiorentino servono leader capaci di trascinare il gruppo dentro e fuori dal terreno di gioco, con i fatti e con gli interventi opportuni. La società ha indubbiamente stanziato cifre importanti, ma a mio avviso ha stravolto eccessivamente l'assetto, intervenendo ripetutamente anche sulla panchina. Questa instabilità ha generato dapprima disorientamento e successivamente quella tensione vissuta anche nella passata stagione. Sotto questo profilo Vanoli ha svolto un compito fondamentale per centrare la salvezza. Malgrado ciò, si è scelto di voltare nuovamente pagina puntando su Grosso — un tecnico che apprezzo molto e che consideravo adatto alla piazza viola — ma affinché la squadra assorba nuove idee tattiche occorre pazienza, un lusso che a Firenze al momento non ci si può permettere".