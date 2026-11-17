Pazienza: "Ndour non mi ha impressionato, ma per Vanoli è quello che può dare una svolta"

L'ex giocatore viola ha parlato del centrocampista dell'Under 21

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Michele Pazienza per parlare di Fiorentina: "Fagioli è all'ultima chiamata perchè deve decidere lui cosa fare da grande, non riesce ad essere continuo, ma per essere un giocatore forte deve fare questo step. Ancora non l'ha fatto ed è ancora un punto interrogativo perchè quelle potenzialità non le ha fatte vedere nel tempo."

Prosegue: "Dipende molto dall'aspetto mentale del giocatore, per quanto riguarda il ruolo Fagioli può fare il mediano, il regista o la mezzala, ma non è uno che si inserisce. Deve fare solo il fraseggio per arrivare alla conclusione, ma tutto dipende dalla richiesta dell'allenatore."

Su Ndour: "Al centenario l'ho visto dal vivo, ma non mi ha fatto una grande impressione. A Vanoli piace perchè lo vede come quello che ha il colpo a centrocampo che gli altri non hanno. Riconosce in lui la capacità di segnare da fuori e ha tanta fisicità, a me è sembrato indolente, ma l'allenatore ci punta molto."