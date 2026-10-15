Pastorello difende Paratici: "Sbagliata la scelta dell'allenatore, ma la squadra allestita è forte"

L'agente sportivo sempre sul DS: "Bravo a chiudere la trattativa Mastantuono". Su Bonny accostato alla viola: "Rimane all'Inter".

Il lavoro estivo di Fabio Paratici alla Fiorentina è ancora in attesa di dare i risultati sperati. A fare il punto sulla situazione della squadra viola è stato Federico Pastorello, noto procuratore, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha analizzato le scelte del direttore sportivo, soffermandosi in particolare sulla costruzione della rosa e sull'impatto della decisione relativa alla guida tecnica.

Pastorello: "Ha allestito una squadra forte"

Secondo Pastorello, il percorso intrapreso dalla dirigenza viola deve essere valutato tenendo conto della portata dei cambiamenti effettuati durante il mercato. L'agente ha riconosciuto che la scelta iniziale dell'allenatore ha rappresentato un ostacolo, pur sottolineando la qualità del gruppo allestito.

"Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre e solo alla palla, se entra o se esce. Non dimentichiamo che il lavoro di Fabio è di ricostruzione: ha cambiato tanti giocatori, purtroppo aver sbagliato la scelta dell’allenatore all’inizio ha complicato i piani. Però ha allestito una squadra forte, con valori. Quando cambi tanto, in compenso, hai bisogno di tempo. Ha fatto un bel lavoro, i frutti si vedranno".

Mastantuono, promosso il lavoro di Paratici

Tra le operazioni di mercato della Fiorentina, Pastorello ha evidenziato anche l'arrivo di Franco Mastantuono, giovane talento che il direttore sportivo viola è riuscito a portare a Firenze.

L'agente ha riconosciuto i meriti di Paratici nella gestione della trattativa, sottolineando la capacità di concretizzare un'opportunità che aveva attirato l'interesse di diversi club.

"Assolutamente. Anzi, dopo che si è aperta questa possibilità è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo: secondo me, quando il mercato ha percepito che il ragazzo era disponibile, si sono mossi in tanti. È stato bravo ad aprire la possibilità, ma soprattutto a chiuderla".

Bonny e Acerbi

Pastorello ha poi fatto il punto sulla situazione di due suoi assistiti, Ange-Yoan Bonny e Francesco Acerbi, entrambi accostati alla Fiorentina durante il mercato estivo.

Per quanto riguarda l'attaccante dell'Inter, l'agente ha escluso che ci siano mai state reali possibilità di una separazione dal club nerazzurro, nel quale il giocatore viene considerato una risorsa importante all'interno del reparto offensivo.

"Bonny per l’Inter è stato sempre un punto fermo: hanno quattro attaccanti straordinari e si sa che nelle grandi squadre, tenendo fuori Lautaro e Thuram, sono tutti molto preziosi. Non c’è mai stato alcun pensiero".

Diverso il discorso relativo ad Acerbi. Pastorello ha manifestato il proprio dispiacere per la situazione del difensore, sottolineandone le qualità fisiche e caratteriali, oltre all'esperienza maturata nel corso della carriera. Nonostante i 38 anni, secondo il procuratore il centrale potrebbe ancora offrire un contributo significativo alle squadre italiane.

"Acerbi? È una frustrazione anche personale, sono sincero. È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta. Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare: da quando è finito il campionato mi sembra abbia fatto tre giorni di riposo in tutto. Si allena sempre: l’obiettivo era rimanere in Italia, ma stiamo valutando anche altre cose".