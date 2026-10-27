Pastore: “Vanoli non è adatto a questa rosa. La Fiorentina non ha bisogno di un allenatore da battaglia”

Pastore ha analizzato il momento della Fiorentina

Giuseppe Pastore ha analizzato a cronache di spogliatoio la situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina se togli Venezia ha fatto 1 punto in 7 partite e questo inquieta. Anche perché la Fiorentina è più forte dello scorso anno. Non mi sembra che Vanoli si incastri con la rosa, la rosa ha più qualità e meno coltello tra i denti e la rosa non ha coltello tra i denti.

Non chiedo un terzo allenatore ma Vanoli si deve adattare. Lo scorso anno era adatto in questo momento la Fiorentina non ha bisogno di Vanoli, questa squadra rifiuta il concetto di allenatore da battaglia. Infatti Mastantuono esce ogni domenica, ma perché? C’è un tifoso della Fiorentina contento di questa cosa?