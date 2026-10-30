Pastore su Vanoli: "Non so se sia adatto per questa rosa, ma non puoi mandare via allenatori di continuo"

Il giornalista ha criticato quanto fatto finora da Paolo Vanoli

Prosegue il digiuno di successi per la Fiorentina, che non va al di là del 2-2 casalingo contro l'Atalanta. Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la situazione dei viola ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

I limiti strutturali dei viola «La Fiorentina sembra rimasta ferma alla celebre metafora del precedente tecnico, secondo cui mancava la parete su cui appendere i quadri. La squadra sta continuando su questa falsariga: ci sono diversi elementi di qualità, ma difettano le fondamenta. Manca la capacità di battagliare e la consapevolezza di doversi adattare a una posizione di classifica che inizia a fare davvero paura».

La posizione di Vanoli Mentre si rincorrono le voci su un possibile ribaltone in panchina, Pastore predica prudenza: «Non ha senso sostituire la guida tecnica ogni quaranta giorni». Non manca però una stoccata all'operato di Vanoli: «Allo stesso tempo, serve un allenatore capace di valorizzare al massimo il potenziale tecnico presente in rosa».