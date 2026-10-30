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Pastore su Vanoli: "Non so se sia adatto per questa rosa, ma non puoi mandare via allenatori di continuo"

Il giornalista ha criticato quanto fatto finora da Paolo Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2026 18:18
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Pastore su Vanoli: "Non so se sia adatto per questa rosa, ma non puoi mandare via allenatori di continuo" -
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Prosegue il digiuno di successi per la Fiorentina, che non va al di là del 2-2 casalingo contro l'Atalanta. Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la situazione dei viola ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

I limiti strutturali dei viola «La Fiorentina sembra rimasta ferma alla celebre metafora del precedente tecnico, secondo cui mancava la parete su cui appendere i quadri. La squadra sta continuando su questa falsariga: ci sono diversi elementi di qualità, ma difettano le fondamenta. Manca la capacità di battagliare e la consapevolezza di doversi adattare a una posizione di classifica che inizia a fare davvero paura».

La posizione di Vanoli Mentre si rincorrono le voci su un possibile ribaltone in panchina, Pastore predica prudenza: «Non ha senso sostituire la guida tecnica ogni quaranta giorni». Non manca però una stoccata all'operato di Vanoli: «Allo stesso tempo, serve un allenatore capace di valorizzare al massimo il potenziale tecnico presente in rosa».

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