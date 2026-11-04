Pastore: "La Fiorentina non ha una manovra, prima del gol di Pellegrino non aveva mai tirato in porta"

Il pirotecnico successo esterno contro il Sassuolo muove la classifica e regala morale, ma i problemi strutturali della Fiorentina restano tutti sul tavolo. Ospite del podcast Fontana di Trevi (prodotto da Cronache di Spogliatoio), il giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha analizzato senza filtri la prestazione della squadra di Paolo Vanoli, evidenziando il divario tra il risultato finale e le reali difficoltà emerse al Mapei Stadium.

Il bottino pieno fa sorridere, ma la strada per trovare una vera identità di squadra appare ancora molto in salita:

"Al di là del risultato positivo, la Fiorentina non ha giocato una grande partita: è una squadra che continua ad affidarsi alle giocate dei suoi singoli, in primis Njie e Mastantuono, ma anche Goncalves, che ogni volta che viene chiamato in causa svolta la fase offensiva in meglio. Anche a Reggio Emilia è andata così: la Fiorentina ha trovato un avversario messo malissimo difensivamente e ne ha saputo sfruttare le difficoltà."