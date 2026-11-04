Pastore: "La Fiorentina non ha una manovra, prima del gol di Pellegrino non aveva mai tirato in porta"
Il giornalista ha parlato di Fiorentina e della gara col Sassuolo
Il pirotecnico successo esterno contro il Sassuolo muove la classifica e regala morale, ma i problemi strutturali della Fiorentina restano tutti sul tavolo. Ospite del podcast Fontana di Trevi (prodotto da Cronache di Spogliatoio), il giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha analizzato senza filtri la prestazione della squadra di Paolo Vanoli, evidenziando il divario tra il risultato finale e le reali difficoltà emerse al Mapei Stadium.
Tra i meriti dei singoli e le lacune del Sassuolo
Il bottino pieno fa sorridere, ma la strada per trovare una vera identità di squadra appare ancora molto in salita:
"Al di là del risultato positivo, la Fiorentina non ha giocato una grande partita: è una squadra che continua ad affidarsi alle giocate dei suoi singoli, in primis Njie e Mastantuono, ma anche Goncalves, che ogni volta che viene chiamato in causa svolta la fase offensiva in meglio. Anche a Reggio Emilia è andata così: la Fiorentina ha trovato un avversario messo malissimo difensivamente e ne ha saputo sfruttare le difficoltà."
Cosa manca: dal tabù tiri in porta alla fragilità difensiva
La vera discriminante tra una formazione vincente per caso e una squadra solida risiede in ciò che continua a latitare sul piano del gioco collettivo:
"Prima del gran gol di Pellegrino che ha sbloccato la partita, nel primo tempo la Fiorentina non aveva mai calciato in porta: continua a mancargli un gioco di squadra, corale, una manovra collettiva. Dietro, poi, continuano a subire due gol a partita troppo facilmente."