Pastore: "Approccio terrificante dela Fiorentina a Marassi. I problemi nascono dalla costruzione della rosa"

Il commento di Giuseppe Pastore sui problemi di risultati della Fiorentina in questo inizio di stagione emersi dopo la sconfitta di Marassi

Giuseppe Pastore ha parlato all'interno di "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio della brutta prestazione della Fiorentina a Marassi contro il Genoa.

Sulla classifica in zona retrocessione:

"E' molto strana questa classifica con tante squadre a 4 punti con molte nobili del campionato come la Fiorentina che mi sembra tutt'altro che fuori dai problemi di inizio stagione. Ormai la Fiorentina non ha niente di più forte di un Genoa o un Torino che sono squadre contro le quali ha perso. Ci sono due-tre squadre che sono sicuramente inferiori. Mi colpiscono i 12 punti di vantaggio della Lazio sulla Fiorentina. Squadre che ad inizio campionato erano sullo stesso livello anzi..."

Su Fiorentina-Genoa:

"Mi aspettavo tutt'altra vicenda, la Fiorentina ha avuto un approccio terrificante dopo la sosta. Il primo tempo del Genoa è stato di altissimo livello, la ripresa meno. La Fiorentina ha fatto un disastro spalmato su tutti i reparti. Fanno clamore i pasticci della difesa ma in mezzo è stata travolta. In attacco secondo me ha sbagliato formazione Vanoli. Tolto il Venezia, la Fiorentina ha fato un punto in 5 partite, non aveva un calendario impossibile all'inizio. La Fiorentina si è illusa che i problemi fossero solo di Grosso ma i problemi sono più ampi e partono dalla costruzione della rosa"