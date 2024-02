Pasqual è sicuro: “Per me ci sta benissimo quello che fatto Biraghi, credo abbia lanciato un sasso”

L’ex difensore della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha voluto commentare l’uscita di Cristiano Biraghi dopo la gara di Lecce e le prestazioni della squadra. Le parole dell’ex capitano viola ai microfoni di Radio Bruno.

Sulle dichiarazioni di Biraghi: “Credo abbia lanciato un sasso. Forse sono problematiche che si sono riproposte in stagione e di esempi da fare per quanto riguarda le disattenzioni ce ne sono. Credo volesse alzare l’attenzione, perché ha capito la presenza di questo disagio. Per me ci sta benissimo quello che ha fatto“. Poi, soffermandosi sulla fase calante dei viola: “È normale che all’interno di una stagione tutte le squadre passino attraverso momenti difficili. la flessione è arrivata in un momento abbastanza cruciale. Ma la Fiorentina continua comunque a macinare gioco, ciò che sta pagando sono le disattenzioni. Pesa anche l’assenza di Nico Gonzalez, il giocatore in più che salta l’uomo e che ha grandi doti aeree. Comunque, la classifica è corta, basta pochissimo per riprendere il trend positivo. Analogie con gennaio 2016? Forse sì, se vediamo il mercato. Ma è difficile che le squadre facciano un grande salto a gennaio. Raramente le squadre si privano dei propri gioielli. Io credo non ci siano state grande occasioni per pescare giocatori di grande qualità“.

