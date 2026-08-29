Parla Atta: "Orgoglioso di indossare questi colori nell'anno del centenario. Vogliamo far felici i tifosi"

Il francese non si pone limiti: "Non abbiamo obiettivi, vedremo a fine stagione. La Nazionale è un sogno".

Intervistato da La Repubblica, Arthur Atta, uno dei nuovi arrivati in casa Fiorentina, ha parlato di diversi temi legati al mondo viola.

IL CENTENARIO

«Sappiamo che questo è un giorno speciale per tutta Firenze. Per me è un motivo di orgoglio poter indossare la maglia viola in un’occasione così importante e sotto gli occhi di tanti ex che hanno dato lustro a questi colori. Dovremo essere bravi a non farci travolgere dalle emozioni, a rimanere concentrati sulla partita e, solo dopo, vivere tutto quello che succederà. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi».

LA ROMA ALLE SPALLE

«Sapevamo che la Roma è una squadra molto forte, rodata, con un allenatore che è già lì da un anno. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, abbiamo commesso delle ingenuità ma devono servirci da lezione per crescere. Siamo una squadra giovane, ci sono stati tanti cambiamenti, dobbiamo continuare a lavorare e crescere. Ci serve tempo».

OBIETTIVI

«Non abbiamo nessun obiettivo. L’ho detto, questa è una squadra che ha tantissima qualità, vedremo alla fine cosa avremo fatto. La Nazionale è il sogno di ogni calciatore, però io in questo momento penso alla Fiorentina».

MISTER GROSSO

«È un tecnico giovane, ma non è questo che lo definisce. Ha tanta esperienza, quindi direi che la parola che lo descrive meglio è personalità. Ha le sue idee, una visione chiara, vuole che in campo siamo tutti collegati. Gli piace il gioco offensivo e vuole che attacchiamo e difendiamo tutti insieme».