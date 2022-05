Allegri: “Settimana passata a festeggiare, abbiamo vinto quando contava contro la Fiorentina”

Massimiliano Allegri ha parlato nella sala stampa dello stadio Franchi, queste le parole del tecnico della Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

“Nel primo tempo siamo stati meglio del secondo, venivamo da una settimana di festeggiamenti, ci siamo allenati una volta e mezza, abbiamo fatto anche troppo. Domani guarderò le partite per lo scudetto, dispiace non essere in lotta per lo scudetto dopo tanti anni. Contro di noi la Fiorentina ha fatto sempre delle buone partite, noi abbiamo sempre vinto quelle che contavano per noi, è tornata in Europa e c’è da fargli i complimenti. Vincere in Italia è difficile, il pubblico deve essere contento, è una squadra divertente con buoni giocatori. Vlahovic era diffidato e non stava tanto bene, non si è sempre allenato in settimana”

LA GIOIA DI COMMISSO