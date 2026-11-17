Parisi ritrova il campo: "Una lunga battaglia fatta di sacrifici, ma ora vedo il traguardo"

Fabiano Parisi rivede il campo 183 giorni dopo

Il sorriso di chi finalmente rivede la luce dopo mesi difficili. Fabiano Parisi è tornato a lavorare con il pallone tra i piedi e a correre sul terreno del Viola Park insieme ai compagni, sotto la guida di Paolo Vanoli. Sono trascorsi 183 giorni da quel 17 maggio, quando durante Juventus-Fiorentina il terzino viola riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e ad affrontare un lungo percorso di recupero.



Un momento importante, condiviso dallo stesso calciatore attraverso una storia pubblicata su Instagram. Nello scatto, realizzato durante la seduta al centro sportivo viola, Parisi compare con Dodo alle sue spalle, accompagnando l'immagine con un messaggio che racconta i mesi vissuti lontano dal campo:

"È stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo"



La strada verso il pieno recupero richiede ancora attenzione e prudenza, soprattutto dopo un problema fisico così delicato. Ma per Parisi poter tornare a correre e toccare nuovamente il pallone rappresenta un passaggio fondamentale. Lo stesso difensore lo ha sottolineato nel suo messaggio: "Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo ha un sapore speciale. Manca ancora un po', ma posso finalmente sentire il campo di nuovo vicino"