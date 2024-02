Parisi, Lopez e Barak sono dei giocatori smarriti che vorrebbe fossero rispolverati da Italiano 

Parisi, Maxime Lopez e Barak, giocatori smarriti che vorrebbe che fossero rispolverati da Italiano. L’ex Sassuolo, nonostante sia al cento per cento, vale meno di un Arthur al quaranta per cento (la percentuale è stata riferita da Italiano nel post Bologna).

Parisi ha trovato poco spazio negli ultimi mesi. O meglio: ha giocato solo quando Biraghi non è stato disponibile (contro l’Inter). L’ex Empoli qualche lacuna difensiva l’ha palesata, ma a questo punto è logico aspettarsi una rotazione un po’ più corposa.

Barak è lontano parente di quello dello scorso anno. Continuità cosa rara, di recente qualche spezzone e poco più. Eppure è uno dei pochi che nelle gambe ha dei gol certi. Poteva andare al Cagliari a gennaio. E’ invece rimasto. La speranza è che la sua personale ‘sliding door’ lo porti a essere importante d’ora in avanti. Come lui Sottil. Quando sembra lì lì per sbocciare arriva un nuovo problema fisico. In questo caso c’entrano poco le scelte di Italiano. Lo scrive La Nazione.

