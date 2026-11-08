Paratici ritrova la Juventus: Nei bianconeri c'è solo Mckennie come superstite della sua gestione

Il dirigente viola incontra la squadra dove ha vinto tanto e dove si è consacrato

Grande amore e, sopra ogni altra cosa, infiniti trionfi. Fabio Paratici incrocia nuovamente il cammino della Vecchia Signora da rivale, esattamente come avvenuto lo scorso anno quando spezzò i sogni Champions dei bianconeri, ma del gruppo che aiutò a plasmare restano ormai pochissime tracce. L'ultimo baluardo dell'era dell'ex direttore sportivo juventino — dal 2026 operativo nei quadri dirigenziali della Fiorentina — risponde al nome di Weston McKennie.

Sbarcato a Torino nell'estate del 2020, l'americano è riuscito nel tempo a scavalcare quasi tutti i compagni di reparto transitati da Vinovo e dalla Continassa, conquistando tecnici dalle filosofie diametralmente opposte. Da Pirlo ad Allegri, passando per Thiago Motta e Tudor, fino ad arrivare a Spalletti, che ha trasformato il tuttocampista texano in un elemento imprescindibile della sua scacchiera, al punto da volerlo a tutti i costi nella sfida del Franchi pur in condizioni precarie. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, McKennie ha saputo trasformarsi da esubero a colonna inamovibile.

I volti del passato Un'ulteriore testimonianza dell'intuito di Paratici e del suo fidato braccio destro dell'area scouting, Lorenzo Giani. Tra gli undici di riferimento di quell'epoca d'oro — inaugurata al fianco del mentore Beppe Marotta sotto la presidenza di Andrea Agnelli, con Pavel Nedved vice, Federico Cherubini braccio destro e Antonio Conte guida tecnica del rinascimento bianconero — McKennie rimane l'unico superstite. Un decennio caratterizzato da operazioni memorabili (da Pirlo a Tevez, fino a Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo) e una collezione di trofei in bacheca. A quel ciclo straordinario è mancata soltanto la consacrazione europea, accarezzata nelle finali di Champions del 2015 e 2017 sotto la guida di Allegri.

A quasi dieci anni dalla notte di Cardiff, Paratici incrocerà tuttavia ancora qualche volto di quell'annata: non soltanto Rugani (vincitore di 5 tricolori in bianconero e da lui voluto a Firenze nella seconda metà dello scorso campionato), ma pure l'estremo difensore Neto, oltre allo storico terzo portiere Pinsoglio, tuttora presente in panchina.

L'impronta bianconera in riva all'Arno In realtà, l'esperto dirigente emiliano sta progressivamente importando un frammento di quella mentalità anche al Viola Park. Come preparatore dei portieri della Fiorentina ha preteso Claudio Filippi, figura presente in tutti e nove i titoli del ciclo torinese, mentre sul terreno di gioco ha riabbracciato Nicolò Fagioli, suo conterraneo. Nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, infine, il DS della Viola ha ingaggiato anche Radu Dragusin, un altro profilo svezzato nel vivaio della Juventus Next Gen.