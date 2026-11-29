Paratici: "Vanoli è l'uomo giusto per noi. Non ci sono scorciatoie: arriveremo al nostro obiettivo"

Le parole del DS Viola

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato a DAZN a pochi minuti della sfida tra Udinese e Fiorentina: "Il ritiro non è sempre punitivo, alcune volte è anche costruttivo. Questa squadra ha cambiato moltissimi giocatori quest'estate. È un momento di unione per stare insieme: sono usciti giocatori di 28, 29 e 30 anni e sono arrivati ragazzi di 20, 21 e 22 anni, provenienti da ogni parte del mondo. Negli ultimi 80 giorni, dal primo settembre al 20 novembre, ci sono stati 40 o 45 giorni con le Nazionali. È chiaro che stare insieme può aiutare un po' nella formazione di questo gruppo".



Il dirigente viola ha poi risposto a una domanda sugli investimenti estivi Beto e Atta, entrambi chiamati a dare un contributo importante alla squadra: "Sono giocatori sicuramente importanti per noi, ma non sono solo loro che stanno mancando. Ripeto, è un processo. Sapevamo quest'estate di andare incontro a delle difficoltà perché, cambiando giocatori più esperti con giocatori più giovani, abbiamo deciso di fare questo tipo di percorso, che non è sicuramente il più facile da fare".



Infine, Paratici ha ribadito la necessità di attraversare questo momento senza cercare soluzioni immediate, confermando la fiducia nella strada intrapresa dalla società: "È un percorso dove non ci sono scorciatoie. Dobbiamo passare in mezzo alle difficoltà, starci con consapevolezza, ma dobbiamo andare avanti. Siamo molto lucidi, abbiamo molta chiarezza d'intenti in quello che vogliamo fare e piano piano arriveremo al nostro obiettivo".

Su Vanoli: "Paolo è un allenatore con grandissima energia e valori, conosce molto bene la città e la piazza. Ha un rapporto eccezionale con noi, super trasparente su ogni aspetto. Vanoli è la persona giusta per guidarci e ha tutto il nostro sostegno, il dialogo con lui è costante".