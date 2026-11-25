Papa Waigo: "Questa Fiorentina non ha leader, mi auguro che il ritiro possa servire al gruppo"

L'ex giocatore gigliato è intervenuto per parlare del momento viola

Intervenuto oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola amore mio, l'ex punta gigliata N'Diaye Papa Waigo — rimasto nella memoria dei tifosi per la rete decisiva nel successo per 2-3 a Torino contro la Juventus nel marzo 2008 — ha commentato il momento negativo vissuto dal club toscano: «Provo grande dispiacere per ciò che sta attraversando la Fiorentina; considerando gli importanti investimenti effettuati in questa stagione, la squadra non merita affatto l'attuale posizione in classifica. Resto comunque fiducioso in una rapida ripresa, perché l'organico ha qualità».

Il parere sulla decisione del ritiro

«Solitamente un club opta per il ritiro quando nutre perplessità sull'atteggiamento professionale o sullo stile di vita di alcuni elementi della rosa. Non è mai una misura gradita ai calciatori, ma rientra nelle dinamiche del mestiere. Starà ora alla squadra accogliere questo provvedimento con lo spirito giusto, trasformandolo nello stimolo necessario per lasciarsi alle spalle la crisi».

Il ricordo dello spogliatoio e il ruolo di leader

«Ai miei tempi avevamo il privilegio di poter contare su una sorta di allenatore in campo come Martin Jørgensen. Nel calcio italiano si sta smarrendo l'importanza di figure del genere all'interno dello spogliatoio, capaci di rappresentare una guida costante sul piano comportamentale. Disporre di un punto di riferimento simile è fondamentale».