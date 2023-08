Papà e agente Mandragora al Viola Park: ribadita la sua importanza nella Fiorentina, Italiano contento

Incontro positivo oggi al Viola Park tra gli agenti di Rolando Mandragora e la Fiorentina. La società è molto soddisfatta del giocatore, che in viola sta benissimo. L’ex Juventus resterà così nel capoluogo toscano, con la piena soddisfazione anche di Vincenzo Italiano, che lo considera un punto di riferimento importante per il centrocampo della sua squadra per la prossima stagione. Al nuovo centro sportivo della Fiorentina hanno fatto visita in data odierna gli agenti Stefano Antonelli e Luca De Simone, in compagnia del padre del centrocampista Giustino: una visita inattesa, ma di routine per aggiornarsi sulla situazione del calciatore, arrivato l’estate scorsa e impiegato con continuità dal tecnico della Fiorentina. Lo riporta TMW

SUTALO VICINO ALL’AJAX, ACCORDO PER 20 MILIONI DI EURO