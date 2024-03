Palombo: “Fallimento? Un peccato, per me Firenze è un pezzo di cuore. È stato parecchio doloroso”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Angelo Palombo, è tornato a parlare dell’esperienza con la maglia della Fiorentina, soffermandosi sul fallimento della società viola: “Giocavo alla Playstation con Agostini, in attesa del secondo allenamento del pomeriggio. Venne il dirigente dentro e ci disse di andare tutti a casa. Lo guardammo straniti, come tutti a casa? E lui ci disse di andare tutti a casa perché la società era fallita. È stato un peccato perché per me Firenze è sempre un pezzo di cuore, una delle mie prime esperienze fuori casa, tanti amici, tanti affetti. È stato doloroso, parecchio”.

