Palladino: "Zaniolo a Firenze ha giocato poco per gli infortuni e perchè Kean segnava sempre"

Le parole di Raffaele Palladino sull'esperienza poco fortunata di Nicolò Zaniolo con la maglia della Fiorentina

Conferenza stampa in casa Bologna con Raffaele Palladino che ha parlato dell'imminente sfida interna contro l'Udinese.

L'ex allenatore di Atalanta e Fiorentina ha parlato anche dei migliori giocatori della squadra friulana, soffermandosi su Niccolò Zaniolo che ha allenato con la maglia viola:



"Zaniolo ho avuto il piacere di allenarlo a Firenze, è un bravissimo ragazzo. Gli ho voluto bene, anche se trovato poco spazio con me. Un po per un piccolo infortunio un po' perché comunque avevamo attaccanti che facevano tanti gol vedi Kean, lui ha trovato meno spazio. Sono felice perché è un ragazzo di talento che ha sofferto tanto stando fuori. Spero possa continuare a crescere perchè anche la nazionale italiana ha bisogno di Zaniolo."