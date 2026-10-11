Palladino parte con una vittoria: il Bologna vince a Lecce 1-2. La Fiorentina è in zona retrocessione

Prima vittoria stagionale del Bologna che con Palladino all'esordio vince a Lecce e supera la Fiorentina in classifica

Il Bologna conquista la prima vittoria in questo campionato e regala a Raffaele Palladino il primo successo sulla panchina rossoblù. Al Via del Mare, contro il Lecce, finisce 2-1 per gli emiliani, capaci di reagire al pareggio dei salentini e trovare il gol decisivo nella ripresa come riportato da TMW. Dopo il pareggio all'esordio contro il Torino, il nuovo allenatore può festeggiare tre punti a dir poco preziosi. A decidere la sfida sono Orsolini, a segno nel primo tempo con una spettacolare rovesciata, e Enem, entrato dalla panchina e decisivo nel finale col suo primo gol bolognese. Per il Lecce, invece, non basta il momentaneo 1-1 di Fatah.

L'avvio è vivace, con il Lecce che si rende pericoloso già al 1' attraverso Cambiaghi, impreciso dopo il lavoro di Piccoli. Il Bologna cresce con il passare dei minuti e al 17' trova il vantaggio: Cambiaghi pennella dalla sinistra e Orsolini si inventa una splendida bicicletta, battendo un incolpevole Falcone. I rossoblù sfiorano anche il raddoppio, ma il portiere giallorosso non si lascia sorprendere. Il Lecce fatica a trovare spazi e nel finale perde Ilic per un problema fisico, sostituito da Ngom al 36'.

Nella ripresa il Bologna cerca subito il raddoppio, ma spreca diverse opportunità. Al 65' arriva così l'apparente beffa per gli ospiti: Pessina sbaglia completamente il tempo dell'uscita e Fatah ne approfitta per firmare l'1-1. La reazione rossoblù, tuttavia, è immediata. Al 76' un indemoniato Cambiaghi mette ancora un pallone invitante dalla sinistra e Enem anticipa Thiago Gabriel, riportando avanti il Bologna. Nel finale i felsinei difendono il vantaggio e portano a casa una vittoria veramente importante: per Palladino è il primo successo dopo il pareggio all'esordio, mentre il Bologna festeggia i suoi primi tre punti del campionato e superando la Fiorentina ancorata a quota quattro punti e attualmente penultima in classifica.

