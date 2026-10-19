Palladino e Bove, da Firenze alla rinascita: "Vederti sorridere è la vittoria più bella"

Dopo la presentazione del docu-film “In un battito” al Festival del Cinema di Roma, l'allenatore ha dedicato un pensiero speciale al centrocampista allenato a Firenze

Ci sono legami che il calcio riesce a creare e che vanno ben oltre il campo, resistendo anche ai momenti più difficili. È il caso di Raffaele Palladino ed Edoardo Bove, protagonisti di un rapporto speciale durante la loro esperienza alla Fiorentina e rimasti in contatto anche dopo il malore che ha cambiato profondamente la vita del centrocampista.

Il giorno successivo alla presentazione di In un battito, il film attraverso cui Bove ha raccontato il proprio percorso dal dramma alla rinascita, in occasione del Festival del Cinema di Roma, l'ex allenatore viola ha voluto dedicargli un messaggio sui social. Un pensiero carico di affetto e significato, accompagnato da una fotografia che li ritrae insieme.

"Vederti sorridere e continuare a inseguire i tuoi sogni è la vittoria più bella. Hai saputo trasformare la tua storia in un messaggio di forza e speranza per gli altri. Felice di essere stato al tuo fianco anche ieri, Edo", ha scritto Palladino su Instagram.

Il feeling nato a Firenze

Il rapporto tra Palladino e Bove si era consolidato durante la stagione 2024-2025, quando il centrocampista era arrivato alla Fiorentina in prestito dalla Roma, trovando nell'allenatore un punto di riferimento importante. Il tecnico aveva apprezzato fin da subito la sua disponibilità, la sua intensità e la capacità di mettersi al servizio della squadra, qualità che lo avevano reso una presenza preziosa ed insostituibile nel centrocampo viola.

Bove aveva saputo subito ritagliarsi uno spazio significativo nel gruppo, diventando uno dei giocatori più apprezzati per energia, generosità e spirito di sacrificio. Un percorso che aveva contribuito a creare un'intesa speciale con Palladino, capace di riconoscerne le qualità tecniche e umane.

Poi, il 1° dicembre 2024, durante quel maledetto Fiorentina-Inter, il malore in campo aveva improvvisamente interrotto tutto. Da quel momento, le priorità erano diventate altre: la salute, la riabilitazione e la possibilità di tornare a guardare al futuro con fiducia.

Un film che racconta una rinascita

La scelta di raccontarsi In un battito ha rappresentato per Bove un'occasione per condividere la propria esperienza e trasformarla in un messaggio di speranza. Palladino ha voluto essergli vicino anche in questo momento, mostrando orgoglio per il percorso compiuto dal centrocampista e per la forza con cui ha affrontato una prova così difficile.