Palladino: “Fiorentina una big guidata da un grande allenatore. Ma dobbiamo essere gli stessi di sempre”

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa: “Ci apprestiamo ad affrontare una big, perché la Fiorentina è piena di individualità di livello. Senza dubbi è una squadra forte, ambisce a posizioni alte di classifica ed è guidata da un grande allenatore e una grande società. Dobbiamo essere consapevoli di questo e provare a essere gli stessi di sempre”.

Poi ha proseguito: “Ho visto troppe critiche distruttive in questi giorni. Si ricordi che il Monza ha perso solo contro grandi squadre, gli scontri diretti non li ha mai sbagliati. In ogni caso, dalla squadra mi aspetto una grande risposta. Ci manca un punto in tre partite per fare più punti nel girone d’andata rispetto all’anno scorso, possiamo farci questo regalo”.

Sulla condizione del Monza: “Abbiamo passato un’ottima settimana. Recuperati anche Izzo e Pablo Marì, non ci mancano le opzioni. Siamo al completo”.