Palermo incorona Pellegrino: "Avete un goleador, può lasciare il segno nella storia Viola come Batistuta"

Le belle parole di Martin Palermo su Mateo Pellegrino

La bandiera del Boja Juniors, Martin Palermo, oggi alla guida del Platense, ha accompagnato la crescita di Pellegrino proprio nel club argentino, dandogli fiducia nella sua crescita. L'ex attaccante ha parlato a Radio FirenzeViola: "Quando l’ho allenato aveva una gran voglia di migliorare, imparare e prepararsi a sfide più impegnative. Lo ha dimostrato anche dal suo arrivo al Parma, dove ha fatto vedere le sue qualità di goleador. È proprio per questo che la Fiorentina ha puntato su di lui”.

"Nei pochi messaggi che ci siamo scambiati gli ho detto che stava facendo molto bene, di continuare così e gli ho augurato il meglio".

Il gol alla Juventus: "Un gol bellissimo. Su quel calcio d’angolo Mateo si è alzato molto bene sul secondo palo, colpendo di testa con grande potenza e qualità tecnica. Ho visto anche l’esultanza, con il richiamo alla mitraglia di Bati, un idolo della Fiorentina. Credo sia stato un gol molto importante per lui".

Aggiunge: "Ci somigliamo nel fisico e siamo entrambi mancini. Ma mi riconosco anche nella sua ambizione di crescere e di raggiungere traguardi importanti: era la mentalità che avevo io e che cercavo di trasmettergli. Mateo ha assorbito tanti consigli e li ha messi in pratica. Poi, però, il merito di essere arrivato fin qui è suo: ha insistito, non si è arreso e ha saputo cogliere le occasioni. Alle spalle ha anche una famiglia che lo ha accompagnato e aiutato, con un padre che conosce bene il calcio".

"Ha ancora tanto da dare e da imparare. In futuro potrebbe arrivare in un club ancora più grande e, perché no, avere un’opportunità con la nazionale argentina. Quando si mette in testa un obiettivo, è un ragazzo capace di raggiungerlo".

Sul fatto che possa lasciare il segno dove Batistuta è una leggenda: "È stato un riferimento anche per me: l’ho sempre ammirato e ogni volta che ho avuto occasione di incontrarlo ho provato grande rispetto per ciò che ha fatto, anche con la nazionale argentina. Arrivare a quei livelli non è facile, ma Mateo ha l’ambizione di affrontare grandi sfide e lasciare un segno nella storia della Fiorentina. Farlo nello stesso ruolo di uno come Bati ha un significato speciale. Mi auguro che possa avvicinarsi a quanto ha fatto lui".

Conclude: "A Mateo direi di continuare così, con l’ambizione di cercare nuove sfide e di lasciare il segno nella Fiorentina con i gol e, se possibile, con qualche titolo. Ha ancora tanta carriera davanti e tanti obiettivi da inseguire. Io continuo a seguirlo e gli auguro il meglio. Ai tifosi dico: fidatevi di lui, avete un goleador che vi darà tante soddisfazioni e tante gioie. Accompagnatelo e sostenetelo, insieme a tutta la squadra".