PAGELLE FIORENTINA: SOTTIL SHOW, NICO GONZALEZ IMPLACABILE, BARAK GOL E ASSIST

Christensen 6 Può essere più preciso nelle uscite. Troppo potente e ravvicinato il tiro del gol del Sassuolo per dargli responsabilità

Kayode 6,5 Sulla fascia destra mette in costante apprensione il suo diretto avversario, se fosse più preciso tecnicamente sarebbe ancor più devastante

Quarta 7 Mezzo voto in meno per quel giallo nel primo tempo evitabile. Il suo gol è quello che mette la partita in un binario favorevole, ottavo gol stagionale. Il suo gol nasce da un calcio d’angolo arrivato grazie ad una sua incursione offensiva. Premiato

Ranieri 7 Si fa fatica a trovare un suo intervento sbagliato, sempre preciso, attento, pronto a intervenire in qualsiasi circostanza

Parisi 7 Probabilmente la miglior partita giocata da quando il terzino sinistro classe 2000 è a Firenze. Nel primo tempo sfiora un gol clamoroso dopo una grande giocata. Anticipa, scarta, si muove bene sempre

Arthur 7 Arriva l’assist per Quarta che impreziosisce la sua partita che è di altissimo livello anche se, bisogna ammetterlo, è ad un ritmo basso che favorisce il suo gioco. Dare la palla a lui è come darla in banca

Duncan 6,5 Rispetto ad Arthur dà al centrocampo dinamicità e corsa, nel primo tempo è sempre presente in ogni azione offensiva. Sul pezzo, sta bene fisicamente

Sottil 8 Sblocca la partita con un bel gol, poi regala due assist al bacio prima per Nico Gonzalez e poi per Barak. Anche per lui, come per Parisi, la miglior partita da quando gioca nella Fiorentina. Un moto costante, fa tutto quello che dovrebbe sempre fare: prendere palla e puntare e ripuntare l’avversario essendo decisivo sia nelle conclusioni che nel servizio

Barak 7,5 Gol e assist per il ceco. Il primo tempo non è brillante, nel secondo tempo diventa preciso sia quando deve far gol che quando deve servire Nico per la doppietta. E sfiora il secondo gol con un potente tiro che si stampa sul palo

Ikonè 6 Il suo primo tempo è vivace, scappa via spesso al suo diretto avversario ma non riesce mai, sia per mancanza di movimenti dei compagni e sia per imprecisione personale, a essere davvero incisivo

Kouamè 6,5 Manca all’appello solo il suo gol, nel primo tempo viene servito spesso ed ha anche diverso spazio davanti a se ma ragione molto da esterni e non da attaccante, pensa molto di più alla giocata per gli altri che per se stesso

Nico Gonzalez 7,5 La sua doppietta è la notizia migliore della giornata. Perchè lo sblocca mentalmente e gli dà la serenità giusta per affrontare le ultime partite che sono decisive. Entra al minuto 45 e segna due gol in due modi diversi, sia di testa e sia di sinistro in piena area di rigore. Implacabile

Comuzzo 6 Entra bene, duro e attento. Troppo severa l’ammonizione che prende

Belotti 6 Entra in tempo per provare a segnare ma l’occasione migliore è quando serve Sottil che per poco non segna la sua doppietta

