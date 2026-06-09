Paganini: "La Fiorentina con Paratici sta in una botte di ferro, lo dimostra la scelta di Grosso"

Il giornalista della Rai Paganini ha parlato della situazione della Fiorentina

Il giornalista della Rai Maurizio Paganini è stato intervistao da news superscommesse.it anche sul tema Fiorentina, queste le sue parole:

"Avendo un dirigente come Paratici, la Fiorentina sta in una botte di ferro e lo dimostra anche la scelta di un allenatore emergente come Grosso. Paratici è uno dei migliori dirigenti in Europa, certo dovrà fare un bel repulisti, perché tanti giocatori hanno fatto il loro tempo a Firenze. Ma lui è una garanzia perché la Fiorentina possa tornare ad essere protagonista."