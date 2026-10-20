Paganin: "La Fiorentina è viva, può risalire in classifica. Col Como decisivi gli episodi"

Il commento di Massimo Paganin dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Como

L'ex difensore della Fiorentina, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Il calcio è fatto di episodi e questi possono cambiare il corso della gara. La Fiorentina con il Como ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Mi è sembrata una squadra viva che fa un buon calcio e che ha ancora dietro gli strascichi dell'inizio stagione. Ha affrontato poi un'ottima squadra come il Como a cui però ha tenuto il campo e poteva avere un risultato diverso. Ovvio poi che ripeto gli episodi indirizzano".

"Va allenata tutta la fase difensiva dando disponibilità mentale e essendo pronti ad anticipare l'errore eventuale del compagno. Ci sono periodi in cui le cose non vanno benissimo e ad ogni piccolo errore prendi gol. L'attenzione si allena solo quotidianamente e conoscendo Vanoli non credo che certi dettagli gli sfuggano. La squadra però l'ho vista viva".

"Ora ci sarà la partita contro la più forte del campionato che è l'Inter e che comunque qualcosina la concede. Sarà molto importante concedere il meno possibile ai nerazzurri".

Conclude: "È difficile spiegarsi perché la Fiorentina sia ancora nei bassi fondi della classifica. Ogni giorno si deve lavorare per accrescere l'autostima attingendo anche alla storia di un club che ha avuto momenti importanti. La squadra ha anche la possibilità di fare una serie di risultati utili consecutivi".