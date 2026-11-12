Oulai non vede il campo, Beto non vede (ancora) la porta: serata da dimenticare in Nazionale
La Costa d'Avorio vince contro il Gambia senza utilizzare il centrocampista viola. La Guinea-Bissau pareggia 1-1 con il Madagascar: nuova prova opaca per l'attaccante
Doppio aggiornamento dalle Nazionali per la Fiorentina, con indicazioni differenti per due giocatori viola. Da una parte Inao Oulai, che non trova spazio nella vittoria della Costa d'Avorio contro il Gambia; dall'altra Beto, schierato dal primo minuto con la Guinea-Bissau ma incapace di lasciare il segno nel pareggio contro il Madagascar.
Per Oulai la serata si chiude senza neanche un minuto in campo. Il centrocampista viola assiste dalla panchina al successo dei suoi compagni, senza essere chiamato in causa dal commissario tecnico. Una notizia che inevitabilmente riaccende il tema del suo impiego e del minutaggio, già al centro delle discussioni anche in casa Fiorentina.
Situazione diversa per Beto, che parte titolare come riferimento offensivo della Guinea-Bissau nella trasferta contro il Madagascar. La partita termina 1-1: i padroni di casa passano in vantaggio al 59' con Caddy, mentre Nhaga trova il pareggio all'84'. L'attaccante viola rimane in campo fino al 91', ma la sua prestazione non convince. Due conclusioni, poca incisività e nessun gol: un'altra occasione senza riuscire a sbloccarsi.
Due situazioni che riportano inevitabilmente l'attenzione sul momento dei giocatori viola. Oulai continua a cercare spazio, mentre Beto è chiamato a ritrovare quella concretezza sotto porta che ancora manca dal suo arrivo a Firenze.