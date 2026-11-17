Oulai decisivo con la Costa d'Avorio. Entra nel finale e gol del pareggio a giro da fuori area

Il centrocampista della Fiorentina è entrato al minuto 85 nel match contro il Gambia e ha segnato il gol del 2-2 con un bellissimo destro a giro sotto al sette

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2026 19:25

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