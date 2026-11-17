Oulai decisivo con la Costa d'Avorio. Entra nel finale e gol del pareggio a giro da fuori area
Il centrocampista della Fiorentina è entrato al minuto 85 nel match contro il Gambia e ha segnato il gol del 2-2 con un bellissimo destro a giro sotto al sette
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2026 19:25
Oulai decisivo con la sua Costa d'Avorio. Il centrocampista della Fiorentina è entrato in campo solo al minuto 85 del match contro il Gambia, valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, ma è stato decisivo realizzando il gol del 2-2 finale, con un tiro di destro dal limite dell'area che è andato a insaccarsi sotto al sette. Nella sua prestazione anche 6 passaggi a buon fine su 6 e 3 duelli vinti su 4 totali.