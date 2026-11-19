Il protagonista Oulai, che partita in nazionale! Corriere dello Sport: "Ora parte nettamente avanti rispetto a Fagioli"

La pennellata col destro che sul gong regala il pari alla Nazionale di Renard vale un punto nel girone, ma soprattutto il primo centro con la maglia degli elefanti d'Africa

Il sorriso più splendente di questa pausa nazionali arriva da Bakau, Gambia; è quello di Christ Inao Oulai, Mvp dell'ultima gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. La pennellata col destro che sul gong regala il pari alla Nazionale di Renard vale un punto nel girone, ma soprattutto il primo centro con la maglia degli elefanti d'Africa per il ragazzo cresciuto nelle strade di Youpong: a Oulai sono bastati meno di quindici minuti, perché subentrato all'84' per l'assalto finale ha scombussolato la gara, prima con un intervento a forbice (impunito) che ha scatenato una rissa, poi col tiro a giro dal limite al 98'. Grande festa per lui, coi compagni che l'hanno sommerso in un abbraccio collettivo. A sorridere non è solo il classe 2006 ma, qualche chilometro più in su, anche Paolo Vanoli. Il tecnico viola, che lo attende oggi al Viola Park, ha segnato con soddisfazione i progressi del «progetto Kanté», come lo chiama lui, notando anche una differenza in potenza tra i due calciatori. Perché ancora è complicato capire se un gol faccia primavera, ma se acquistasse anche questa nuova arma (il tiro da fuori) nel bagaglio tecnico, allora ecco che l'ex Trabzonspor potrebbe davvero diventare un centrocampista a tutto tondo. Quello in Gambia è soltanto il suo quarto gol tra i professionisti, un gesto che però mostra che il piede c'è.



GESTIONE. Adesso il rientro in Italia e il consueto ballottaggio con Fagioli in vista di Monza. Se Vanoli dovesse scegliere in base alle vibrazioni positive del momento la decisione sarebbe scontata, il tecnico però valuterà anche la sbornia emotiva post-rete in Gambia. «Nella scorsa sosta ho perso mentalmente alcuni giocatori tornati dalle rispettive Nazionali», aveva detto Vanoli dopo Sassuolo-Fiorentina, facendo riferimento anche a Oulai. Con lui, talento delicato e ancora instabile («un po' troppo esuberante», e lo abbiamo visto anche con la Costa d'Avorio), Vanoli non vuole sbagliare tempi e modi di inserimento e adesso deve gestire il rimbalzo positivo degli ultimi giorni. Per quanto visto nel periodo recente però Oulai pare comunque in vantaggio rispetto a Fagioli in vista di un delicatissimo Monza-Fiorentina in cui l'ivoriano dovrà dimostrare di aver imparato le lezioni anche sulla gestione dell'impulsività dopo il giallo rimediato contro la Juventus.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport