Oulai candidato al premio di miglior giovane africano del 2026. A Firenze Vanoli lo tiene in panchina

CAF Young Player of the Year: Oulai compare fra i candidati alla vittoria

C'è anche un calciatore della Fiorentina tra i dieci finalisti in corsa per il premio di miglior giovane dell'anno ai CAF Awards 2026, i riconoscimenti organizzati dalla Confederazione africana di calcio. Si tratta di Oulai approdato a Firenze la scorsa estate dopo l'esperienza al Trabzonspor e un Mondiale 2026 disputato da protagonista con la nazionale della Costa d'Avorio.



Il giovane viola dovrà contendersi il riconoscimento con altri nove talenti del panorama calcistico africano: Ibrahim Maza (Algeria), Christian Kofane (Camerun), Yan Diomandé (Costa d'Avorio), Hamza Abdelkarim (Egitto), Caleb Yirenkyi (Ghana), Ismaël Kamissoko (Mali), Abdellah Ouazane e Ayoub Bouaddi (Marocco), oltre a Ibrahim Mbaye (Senegal).



Per Oulai si tratta di una candidatura di prestigio, che premia il percorso compiuto prima del trasferimento alla Fiorentina. A Firenze il centrocampista è ancora alla ricerca della continuità necessaria per conquistare un posto nell'undici titolare di Vanoli, ma il suo nome tra i migliori giovani africani dimostra la grande qualità che possiede questo ragazzo.