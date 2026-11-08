Oulai brilla con la Juventus: 100% di passaggi riusciti e 42 palloni toccati sole 2 palle perse

Bella prestazione di Oulai contro la Juventus

Firenze lo invocava a gran voce e finalmente è arrivato Inao Oulai, oggi titolare contro la Juventus non ha deluso le aspettative dei tifosi viola.

Il centrocampista schierato mediano al posto di Fagioli oggi ha fornito un’ottima prestazione: 42 palloni toccati, 2 possessi persi e 28 passaggi riusciti su 28 tentati nonostante la Juventus (dati alla mano) sia la squadra che pressa meglio in Italia.

Dei 28 passaggi pochi sono scarichi semplici ma è stato preciso anche nei passaggi nella metà avversaria (13/13) e quando ha provato il lancio lungo.

Ha questo ha aggiunto anche tanta quantità: 5 contributi difensivi, 6 recuperi, 6 duelli vinti e 0 dribbling subiti. L’unica nota un po’ troppo nervosismo e qualche protesta plateale che lo ha portato all’ammonizione