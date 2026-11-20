Infermeria Ottime notizie da parte dell'infermeria, Nazione: "Atta potrebbe essere nei convocati. Njie non preoccupa"

Il centrocampista Arthur Atta ha svolto terapie nel giorno libero e la convocazione per Monza è sempre più probabile. Per Ndour si spera nel ritorno agli allenamenti completi

La sosta viola si è chiusa con due gol e un lungo volo transoceanico. Franco Mastantuono, l’ultimo dei nazionali attesi a Firenze, è rientrato infatti ieri in città dopo la prima doppietta siglata con l’Argentina, andando a completare così il gruppo dei calciatori (sei) che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Da stamani, dunque, Paolo Vanoli potrà entrare nel vivo della preparazione per il posticipo di Monza, visto che ieri il tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il lavoro svolto senza interruzioni da lunedì (una scelta molto inglese, figlia forse della sua esperienza in Premier nel 2017/18 al Chelsea).

Al di là delle prove sul campo, le risposte che più stanno a cuore all’allenatore oggi dovranno arrivare dall’infermeria, dove la situazione più attesa è quella di Alieu Njie, uscito per un problema alla coscia nella gara con la Polonia: al momento non sono previsti accertamenti e in casa viola filtra ottimismo sull’entità del problema. L’esterno sarà rivalutato stamani alla ripresa e da lì si capirà quanto margine ci sia per averlo a disposizione in Brianza. Se servirà prudenza, l’eventuale forfait potrebbe limitarsi alla trasferta di lunedì.

Crescono intanto le possibilità di rivedere Arthur Atta tra i convocati: il programma di recupero di queste (interminabili) settimane ha dato buone risposte e ieri il centrocampista si è presentato di sua spontanea volontà al Viola Park - un gesto molto apprezzato - per sottoporsi a ulteriori terapie, approfittando della possibilità di lavorare anche nel giorno libero. La chiamata per Monza è dunque sempre più probabile e le prossime sedute serviranno a capire quanto il francese potrà già dare alla ripresa del campionato. Più avanti nel percorso c’è Cher Ndour, che negli ultimi allenamenti ha alternato fasi di lavoro con i compagni e sedute individuali: la speranza è che da oggi possa sostenere per intero la seduta con il gruppo e rientrare così tra le opzioni per una maglia da titolare.

Oggi riprenderanno invece a lavorare a parte sia Marin Pongracic che Fabiano Parisi, il cui rientro in squadra è previsto a fine mese. Sul campo, intanto, Vanoli ripartirà dal 4-2-3-1 schierato contro la Juventus e, come alla vigilia della sfida coi bianconeri, il ballottaggio più aperto riguarda la coppia davanti alla difesa, dove Christ Oulai - reduce dal suo primo gol con la Costa d’Avorio - viaggia verso una maglia da titolare al posto di Nicolò Fagioli, protagonista con l’Italia di una prova poco brillante sulla falsa riga delle ultime offerte in viola.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione