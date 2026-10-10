Osmajic: "Contento del gol e dell'assist, una bella partita contro una grande squadra"

Il centravanti montenengrino offre una prestazione totale e si dimostra una delle sorprese del campionato, 3 gol e un assist in 5 gare

Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Milutin Osmajic:

"Abbiamo giocato davvero una bella partita contro una grande squadra. L'approccio è stato al massimo perché avevamo bisogno di punti e sono contento anche del gol e dell'assist, ci servivano questi tre punti però vale davvero tanto per i nostri tifosi e per noi. Sono felice per essere tornato con tanta voglia e spero di poter dare il giusto contributo nelle prossime gare, sperando di aiutare il mister e il gruppo squadra".

Lo riporta tuttomercatoweb.com