Orsato ha spento il VAR e tolto i rigori: solo 5 in 5 giornate, 2 anni fa erano 20. VAR utilizzato solo 1 volta

Solo una One field review in 5 giornate di Serie A

Addio rigorini. Ma addio rigori in generale. Dopo cinque giornate di campionato, la Serie A è ferma ad appena cinque penalty, di tre segnati e due falliti. Un dato decisamente in controtendenza rispetto a quanto visto e vissuto nelle ultime stagioni, che nasce anche dal mancato utilizzo - per scelta - del VAR: a oggi, l’unica on field review vista in questo campionato è stata quella in Genoa-Frosinone del 12 settembre, per un tocco di mani di Cittadini non visto dall’arbitro Rapuano.

Per avere un raffronto immediato, basti pensare che nello scorso campionato, 2025/2026, cinque rigori furono assegnati solo nella quarta giornata. Più in generale, con ovvie oscillazioni rispetto all’andamento delle gare, è il dato più basso registrato negli ultimi 5 anni: nel 2025/2026, alla quinta giornata, furono 12; nel 2024/2025 addirittura 20; nel 2023/2024 erano stati 18 e nel 2022/2023 “solo” 10.

Come detto, la svolta è anche figlia del decisionismo impresso - su indicazione della UEFA - all’arbitro di campo rispetto al VAR. Se quest’anno c’è stato un solo controllo al monitor su cinquanta partite giocate, negli ultimi due campionati la media era di cinque a giornata, quindi uno ogni due partite disputate. Una bella differenza. Lo scrive TMW