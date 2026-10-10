Orlando: "Vanoli ha sbagliato l'approccio, non puoi prendere 2 gol in quel modo subito all'inizio"

L'ex giocatore viola ha commentato la sconfitta brutta della Fiorentina a Genova

A Toscana TV è intervenuto l'ex giocatore Massimo Orlando per parlare della caduta viola a Marassi per 2-1: "I Primi 30 minuti sono stati sbagliati perché eravamo molli e ci hanno mangiato. Avevano un altro passo e un'intensità che non abbiamo messo perché ci hanno travolto e non va bene. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma sotto di due gol poi è dura riprenderla ed infatti non ce l'hai fatta. Non ho visto la cattiveria necessaria e critico Vanoli perché l'approccio giusto lo deve dare lui per primo. Il Genoa ti ha aggredito forte e dovevi essere più lucido perché poi sono calati tanto fisicamente. Non siamo stati in grado di ribattere la loro grinta e ci hanno messo in difficoltà alla grande."

Prosegue: "Questi 20 giorni non sono stati usati bene perché non puoi partire così poi l'ha corretta, ma non puoi commettere degli errori di impostazione della gara come questa. Il centrocampo non c'è stato e abbiamo avuto la conferma che Fagioli ed Oulai non sono in grado di coesistere in questo momento, infatti non si sono trovati come successo col Frosinone."