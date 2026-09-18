Orlando: "Vanoli ha rimesso in piedi una squadra a pezzi. La Fiorentina può far male al Napoli"

Massimo Orlando elogia il lavoro di Paolo Vanoli

L'ex Viola, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio FirenzeViola in vista della sfida di domenica col Napoli: “Ho delle sensazioni buone, perché la Fiorentina arriva da due vittorie, che a volte servono a sistemare tante cose. Vanoli ha preso una squadra che era a pezzi e ha lavorato bene sulla testa dei giocatori".

"Quella col Napoli sarà una partita tosta, ma questa Viola può mettere in difficoltà la formazione di Allegri. Venire a Firenze adesso non è per niente facile, dunque un risultato positivo permetterebbe a Vanoli di affrontare questa sosta lavorando sugli aspetti da migliorare”.

Aggiunge: "Favasuli potrebbe giocare dall'inizio. È calabrese, ha tanta fame. Quando hai fame è una gran bella cosa. In generale mi aspetto grandi cose, penso che Allegri proverà a fare la partita perché se rimane basso e lascia spazio alla Fiorentina, quest’ultima ha qualità. Oltretutto il Napoli ha l’obiettivo di lottare almeno per il quarto posto, dovessero pareggiare vanno a meno 8 dalla prima… dopo quattro giornate sono tante".

Conclude: "Allegri non firmerebbe per un pareggio, non se lo può permettere".