Orlando su Fiorentina-Juventus: "I Viola stanno migliorando, la Juve in difficoltà sulle palle inattive"
L'ex calciatore di Fiorentina e Juventus si è soffermato sull'analisi del match di ieri
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 18:30
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a Maracana, nella radio di Tuttomercatoweb.com. soffermandosi su Fiorentina-Juventus di ieri. Ecco le sue parole:
"Bella partita. Stupisce della Juve che la difesa dovrebbe essere la parte più forte invece va in grande sofferenza sulle palle inattive. E la Fiorentina sta migliorando"