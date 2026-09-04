Orlando: "Mi aspetto una Fiorentina che giochi a calcio. Domani per Grosso è fondamentale vincere"

Massimo Orlando si proietta alla gara di domani contro il Torino

L'ex centrocampista Viola, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Domani mi aspetto qualcosa in più sul piano del gioco, perché è proprio ciò che è mancato. È mancato a Roma e soprattutto contro il Frosinone, ad eccezione di quei 15 minuti in cui la squadra ha giocato di reparto, mantenendo le distanze giuste, con la difesa alta e il pressing. Infatti, proprio in quei 15 minuti sono arrivati i due pali. Poi, però, la squadra si è allungata, le distanze sono diventate troppo ampie e c’è stata poca protezione a centrocampo. Tutti erano schierati davanti alla difesa, ma se non c’è filtro a centrocampo, anche i difensori si trovano chiaramente in difficoltà".

"Mi aspetto quindi un salto di qualità in tutti i reparti, soprattutto in difesa e a centrocampo. In attacco, invece, abbiamo visto che Mastantuono è un giocatore pieno di talento. Contro il Frosinone gli è andata male, però anche il modo in cui riesce a liberarsi e a calciare in porta è un segnale positivo. In un paio di occasioni il pallone è uscito di pochissimi centimetri, poi ha preso un palo. Secondo me, appena aggiusterà la mira e troverà un po’ di continuità, da quel punto di vista possiamo stare tranquilli".

"Mi aspetto però una Fiorentina che giochi a calcio, perché, onestamente, nelle prime due partite lasciando da parte Roma, dove siamo stati dominati sotto tutti i punti di vista — non si è vista quella squadra costruita anche per giocare a calcio. È chiaro che contro il Torino, per la squadra, per tutto l’ambiente e per i tifosi, ma soprattutto per Grosso, portare a casa una vittoria e tre punti è fondamentale. Altrimenti penso che si possa venire a creare una situazione molto precaria".

Sul mercato: "Ho letto oggi i giudizi dei vari Sabatini e di altri addetti ai lavori di alto livello. Sabatini ha dato un 6. Per me, invece, questo è un mercato da 7 della Fiorentina, devo dirti la verità. Magari qualcuno mi potrà criticare, ma mi sembra che siano arrivati giocatori bravi, giovani e funzionali anche al calcio moderno".

"È vero, è andato via Kean, però questo lo sapevamo. Beto non è un giocatore qualunque. Sono andato anche a rivedermi i gol che ha fatto a Roma contro l'Alavés. È arrivato un buon centravanti, c'è Pellegrino che deve piano piano inserirsi ed è arrivato Gnonto, che è un giocatore che corre, dà fastidio agli avversari e si inserisce. A me piace come giocatore. Magari non sarà titolare tutte le partite, però è sicuramente una risorsa. Dire che la Fiorentina non abbia fatto un buon mercato, secondo me, è dovuto solamente al fatto che abbiamo perso le prime due partite. Solo per questo".