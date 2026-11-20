Orlando: "La Fiorentina non ha ancora la dominanza di gioco, è meglio stia più coperta col 4-3-3"

L'ex giocatore ha parlato dell'assetto tattico viola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, intervenuto durante la trasmissione "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola, ha analizzato quale sia l'assetto tattico più adatto ai gigliati: “Per sostenere il 4-2-3-1 serve maggiore padronanza del gioco e un possesso palla più efficace. Se gli esterni offensivi non ripiegano in fase difensiva, la mediana finisce per andare in netta inferiorità. Qualora la squadra riuscisse a comandare il match il discorso cambierebbe, ma al momento non intravedo ancora un gruppo con queste caratteristiche”.

Quanto sarà complicato applicarlo contro Juric? “Il Monza adotta un calcio simile a quello della Roma, poiché rispecchia i principi di Juric, seppur con minore qualità tecnica. I brianzoli tendono a esporsi, dato che questo atteggiamento porta ad alzare molto il baricentro. I viola dispongono di due ali di qualità e in ottimo stato di forma, e devono sfruttare proprio quest'arma. Occorrerà prestare attenzione alla loro pressione costante e alla pericolosità degli attaccanti. Mi auguro di vedere una Fiorentina propositiva”.

Conviene mettere da parte il 4-2-3-1? “A mio parere, allo stato attuale, sì. Contro la Juventus si è vista una buona compattezza di squadra, è indubbio, ma ogni volta che i bianconeri eludevano il primo accenno di pressing, la linea mediana viola soffriva enormemente, ritrovandosi costantemente in inferiorità numerica di uno o addirittura due uomini. Si tende spesso a puntare il dito contro il reparto arretrato, che non sta brillando, ma senza adeguato filtro a centrocampo gli avversari arrivano da ogni zona del campo e diventa complicato reggere. Pertanto, in questa fase ritengo opportuno confermare il 4-3-3; solo quando l'organico sarà nuovamente al completo si potrà riproporre il 4-2-3-1”.