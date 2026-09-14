Orlando guarda alla sfida col Napoli: "Sarà una gran partita. Non so dire chi sarà la squadra favorita"

L'ex giocatore della viola è già in clima gara, ma esalta anche il talento di Mastantuono: "È un buonissimo giocatore".

Siamo già in clima Fiorentina-Napoli: i viola sfideranno il Napoli al Franchi in quella che si pregusta essere una partita di alto livello con entrambe le squadre che sembrano essersi riprese dopo un avvio di campionato non proprio entusiasmante.

Proprio sulla partita che verrà, si è concentrata l'intervista di TMW Radio a Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina: “Il Napoli ha vinto contro un Bologna che stava in dieci sotto la linea del pallone, era difficile trovare spazi, ma ha portato a casa tre punti importantissimi: adesso deve dare continuità a Firenze, partita difficilissima per entrambi. I viola sembrano essersi ripresi, aldilà del risultato di Venezia: Mastantuono è un buonissimo giocatore, c'è qualità da entrambe le parti, sarà sicuramente una bellissima partita e non saprei dirti chi è il favorito.

“Vero, non è stato fatto mercato, ma se il Napoli sta bene e ha tutti a disposizione può tornare in alto, anche se nel gestire campionato e Champions potrebbe fare più fatica delle altre. Sarà importantissima la partita di Firenze in quest'ottica: se il Napoli dovesse vincere, arrivati alla sosta e con i giocatori recuperati, recupererebbe l'autostima e l'entusiasmo”.