Orlando carico: "Domenica il Franchi sarà infuocato. La Fiorentina se la giocherà alla pari"

Le parole di Massimo Orlando in vista della Juve

L'ex Viola, Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola in vista della sfida di domenica contro la Juventus: "Secondo me Fiorentina-Juventus può tornare ad essere la partita dell'anno perché arriva in un momento di grande tensione nonostante i tre punti che un po' di pressione la tolgono".

"Il risultato positivo della Fiorentina arriva nel momento giusto, mi aspetto un ambiente infuocato che riporti indietro di qualche anno. Vincere sarebbe un regalo incredibile per i tifosi viola dopo questo inizio di grande sofferenza. Così poi puoi passare due settimane un po' più serena perché avresti una classifica che questa squadra merita. Almeno per quello che è stato fatto sul mercato: questa squadra vale molto di più".

"Sono tutti abituati alla Juventus dei nove scudetti ma i cicli finiscono. La Juve è sempre pericolosa ma è anche falcidiata da infortuni importanti, secondo me è una squadra da quarto/sesto posto solo perché si chiama Juventus. La Fiorentina se la gioca alla pari".