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Troppo brutti per essere veri: ora tocca a Pioli. Contro il Bologna per rimettersi in moto

La Repubblica in edicola oggi si sofferma sui prossimi appuntamenti per la Fiorentina. Il passato nulla conta se a tratti la Fiorentina è una parodia di se stessa, c’è una squadra che comunque non può...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 11:18
Troppo brutti per essere veri: ora tocca a Pioli. Contro il Bologna per rimettersi in moto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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La Repubblica in edicola oggi si sofferma sui prossimi appuntamenti per la Fiorentina. Il passato nulla conta se a tratti la Fiorentina è una parodia di se stessa, c’è una squadra che comunque non può essere né quella di Genova, né tanto meno quella tramortita dal Verona. Perché poi sono solo i risultati che contano, sono quelli che fanno svoltare l’umore del cuore e hanno la forza di spostare le nuvole più in là. Quindi ora sta a Pioli rimettere in moto il gruppo: Bologna non è avversario semplice, ma se la Fiorentina esiste nemmeno invalicabile.

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