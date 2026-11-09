Ora è ufficiale, il Sassuolo ha esonerato Aquilani. D'Aversa in pole per sostituirlo

Fatale per l'ex allenatore della Fiorentina Primavera, e centrocampista, la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma

Adesso è ufficiale: Alberto Aquilani e il Sassuolo si separano. Il club neroverde ha annunciato l’esonero dell’allenatore. Di seguito il comunicato della società.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".

Adesso Roberto D’Aversa è in pole per prendere il posto di Aquilani sulla panchina del Sassuolo, seguiranno aggiornamenti. Lo riporta Sky Sport