Onofri: "Anche a Genova Dragusin era incostante, può essere Beckenbauer o fare grandi errori"

L'ex giocatore ha parlato del centrale rumeno viola

Claudio Onofri, ex difensore e attuale commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare l'attualità in casa viola .

L'analisi sul momento dei viola

Queste le sue dichiarazioni: “I gigliati stanno affrontando più difficoltà del previsto: la posizione di classifica odierna non rende piena giustizia al reale valore dell'organico, che avrebbe le qualità per ambire a ben altri traguardi. Nonostante ciò, nutro enorme stima verso Vanoli: è un tecnico che apprezzo molto, tanto per la sua filosofia di gioco quanto per la gestione del gruppo. Le sue squadre mi sono sempre piaciute perché esprimono un calcio offensivo e piacevole da vedere”.

Il parere su Drăgușin

Spazio poi a un commento su Radu Drăgușin, giocatore che Onofri conosce bene avendolo osservato al Genoa, club per cui fa il tifo: “L'infortunio che ha subito non va affatto sottovalutato. Sul suo conto ho sempre avuto un'opinione contrastante: quando era in giornata sembrava un centrale alla Beckenbauer, ma in altre occasioni commetteva leggerezze grossolane. Ai tempi del Grifone era ancora giovanissimo, però da un difensore centrale ci si aspetta prima di tutto solidità mentale costante e concretezza nell'interrompere le trame avversarie. Purtroppo, sul piano della continuità mostra ancora qualche limite”.